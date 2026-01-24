Расправившаяся с сыном в Москве россиянка сбежала из другого города из-за дела о педофилии

Утопившая сына в Москве женщина сбежала из Нижнего из-за дела о педофилии

Расправившаяся с сыном в Москве россиянка сбежала из Нижнего Новгорода из-за дела о педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, женщину зовут Александра Шалина. Она переехала из Якутии в Нижегородскую область вместе с дочерью. На новом месте она вышла замуж. Спустя некоторое время у нее родился общий с мужем ребенок, однако, через непродолжительное врем я она развелась, но осталась жить в доме мужчины в Дивеево.

В 2024 году она написала в полиции заявление, что ее бывший муж в течении пяти лет насиловал ее дочь, которой на тот момент было 13 лет. Мужчина был задержан. Его знакомые считают, что она оговорила бывшего супруга, потому что хотела присвоить себе го дом. В 2025 году ее дочь заявила, что собирается получить с отчима 40 миллионов рублей компенсации и потратить эти деньги на покупку квартиры в Москве. После этого женщина решила переехать в Москву и сменить фамилию. Ее бывший супруг до сих пор находится под стражей.

Ранее сообщалось, что фигурантка набросила на шею ребенка ремень и принялась душить его. После она отвела его в ванную и долго держала под водой, пока мальчик не перестал подавать признаки жизни. Затем мать сама позвонила в скорую помощь, однако медики не смогли ничем помочь.