Россиянка засудила юриста из-за дела о пропавшем на СВО муже

Жительница Ярославля засудила юриста из-за дела о пропавшем на СВО муже

Жительница Ярославля засудила юриста из-за дела о пропавшем в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине муже. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, россиянка обратилась за консультацией к юристу по факту мошеннических действий, совершенных в отношении нее в связи с признанием мужа, принимающего участие в СВО, без вести пропавшим. За услуги она заплатила 52 тысячи рублей. Однако должной помощи так и не получила, в связи с чем обратилась в правоохранительные органы.

Прокуратура провела проверку и подтвердила, что юрист составил обращения, не имеющие смысла с точки зрения поставленных заявительницей вопросов, а заключенный договор не нес потребительской ценности.

Дело дошло до суда, который встал на сторону жены участника СВО. С юриста взыскали 52 тысячи рублей, оплаченные по договору об оказании услуг, еще 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 31 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Волгограда потратила 3 миллиона рублей за мужа-участника СВО и поплатилась — ей предъявлено обвинение по статье о самоуправстве.