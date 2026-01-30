Рудковская решила избавиться от квартиры в центре Москвы

Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу квартиру в Москве за 135 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская решила избавиться от роскошной квартиры в центре Москвы. Об этом сообщил ее риелтор Сергей Галлер в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Риелтор раскрыл подробности о выставленной на продажу недвижимости. Четырехкомнатная квартира находится по адресу Пресненский вал, дом 16с2 — это элитная локация в центре столицы. Площадь жилья достигает 155 квадратных метров, а сам дом выполнен по индивидуальному проекту.

«Высокие потолки 3 метра, продуманная планировка, дизайнерский интерьер с мебелью Fendi и Armani, 2 балкона, тишина, свет и ощущение дома. 8 минут до метро 1905 года. Редкий вариант для тех, кто выбирает место и удобную планировку», — рассказал Галлер и отметил, что поблизости находятся фитнес-клуб, рестораны и парки.

Риелтор также пошутил о продаже квартиры знаменитости на фоне скандала с Ларисой Долиной. «Комментарии про Долину после решения суда нас не пугают А вообще, если серьезно, то Яна обеспеченный человек, трудяга, очень ее уважаю, но зная, как сейчас все боятся ведомых сделок, мы открыты вообще ко всем проверкам, так что можно не волноваться, проверять все как можно внимательнее, чтобы вообще не дергаться и не беспокоиться», — заключил Галлер.

Ранее Рудковская похвасталась интерьером в своем загородном доме с декором из Бельгии.