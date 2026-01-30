Реклама

09:52, 30 января 2026Экономика

Рынок труда в США решили охлаждать массовыми увольнениями

FT: Крупные американские компании решили уволить 52 тысячи человек
Вячеслав Агапов

Фото: Hannah Beier / Reuters

Крупные американские компании решили уволить 52 тысячи человек. О попытках охладить рынок труда массовыми увольнениями со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Сокращают рабочие места все крупные компании, от Amazon до UPS. Как отмечает ряд аналитиков, рабочие места продолжают сокращать, чтобы обратить вспять бум найма, вызванный пандемией. Во время коронавирусных ограничений они увеличили штаты сотрудников, а на фоне экономической неопределенности и угроз для рынка со стороны ИИ фирмы сокращают штат.

В 2025 году глава выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл допустил скорое снижение ставок, назвав при этом инфляцию несколько повышенной и обратив внимание на то, что занятость в стране близка к максимальной. «Хотя рынок труда, по-видимому, находится в равновесии, это весьма необычное равновесие, возникающее в результате заметного замедления как спроса, так и предложения рабочей силы», — пояснил он.

По словам Пауэлла, стабильность уровня безработицы и других индикаторов рынка труда позволяют Федрезерву действовать осторожно, рассматривая изменения курса денежно-кредитной политики.

