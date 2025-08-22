Экономика
20:14, 22 августа 2025

В США рассказали о необычном равновесии рынка труда

Дмитрий Воронин

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл допустил скорое снижение ставок, назвав при этом инфляцию «несколько повышенной» и обратив внимание на то, что занятость в стране близка к максимальной. Его цитирует «Интерфакс».

«Хотя рынок труда, по-видимому, находится в равновесии, это весьма необычное равновесие, возникающее в результате заметного замедления как спроса, так и предложения рабочей силы», — сказал Пауэлл, от выступления которого ждали указаний на возможность снижение учетной ставки в сентябре (рынки на фоне данных по инфляции стали оценивать ее вероятность очень высоко)

По его словам, стабильность уровня безработицы и других индикаторов рынка труда позволяют Федрезерву действовать осторожно, рассматривая изменения курса денежно-кредитной политики.

При этом глава Федрезерва отметил и рост цен на некоторые группы товаров в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом импортными пошлинами, подчеркнув, что их влияние на цены «теперь очевидно», в ближайшие месяцы оно будет нарастать, а «неопределенность в отношении сроков и масштабов высока».

Такие заявления Пауэлл сделал, продолжая находиться под давлением со стороны Трампа, который добивается снижения ставок, применяя весь арсенал влияния вплоть до обвинений в излишних тратах на ремонт зданий ФРС, угроз судом и словесного прессинга.

