Силовые структуры
17:28, 30 января 2026Силовые структуры

СК отреагировал на отлупившего ремнем ученика в российском лицее трудовика

В Уфе завели дело после того, как трудовик отлупил ученика ремнем в лицее №161
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Уфе возбуждено уголовное дело после того, как учитель труда отлупил ремнем ученика седьмого класса на уроке в лицее № 161. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбудили по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»).

По информации Telegram-канала «@Ufa.ru», мать школьника, которого отлупили ремнем, заявила, что не имеет претензий к учителю. Она рассказала, что это были съемки «социального ролика».

Ранее сообщалось, что в Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя, который из-за мести избил одного из своих учеников.

