09:04, 30 января 2026

Суд заставил обманутую жену извиниться перед мужем с любовницей

В Китае женщину заставили 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: buritora / Shutterstock / Fotodom  

Жительнице Китая пришлось публично принести извинения за посты в соцсетях, в которых она обвиняла супруга в неверности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по имени Ню На из провинции Хэнань уличила супруга в измене и решила наказать его за предательство. Она стала публиковать в социальных сетях посты с саркастичными комментариями в адрес мужа и его любовницы. Она не только описала измену, но и указала место работы супруга и распространила другие детали его личной жизни.

Муж обратился в суд, который встал на его сторону. В итоге обманутую жену заставили в течение 15 дней размещать в сети извинения, которые будут предварительно проверяться судом. Она должна публично покаяться перед супругом и его любовницей, поскольку речь шла о защите репутации обоих.

При этом скандал вышел за рамки судебного процесса: когда история стала вирусной, работодатель мужа отстранил его от работы.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании попала в тюрьму за изощренную месть бывшей любовнице отца. Она опубликовала фотографии женщины на сайте для эскортниц.

