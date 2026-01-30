Реклама

Трампа обвинили в геноциде кубинского народа

Глава Prensa Latina обвинил Трампа в геноциде из-за указа о поставках нефти Кубе
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент информационного агентства Prensa Latina Хорхе Леганьоа эфире телеканала Caribe обвинил американского лидера Дональда Трампа в геноциде кубинского народа из-за указа, который допускает введение пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как можно доставлять продовольствие, перемещать людей, управлять страной, если нет топлива? Что же в итоге ищут? Геноцид кубинского народа», — заявил он. По его словам, реализация этих пошлин приведет к параличу выработки электроэнергии, транспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства, системы здравоохранения, водоснабжения. Он назвал это удушением, осуществляемым правительством Соединенных Штатов.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в США объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. В этом же документе указано, что Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

