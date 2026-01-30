Реклама

Тревел-блогерша описала 10 потерявших актуальность в поездках привычек из СССР

Фото: Serkant Hekimci / Shutterstock / Fotodom  

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала 10 привычек из СССР, которые не актуальны в современных поездках. Мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Одним из таких потерявших востребованность трендов путешественница назвала «недельный запас еды», который россияне берут в дорогу или на прогулку в городе. При этом в стране повсеместно открыты точки общепита: рестораны и кофейни. Второй навык — экономить на всем даже при наличии большой суммы, так как «тратить деньги на удовольствия считалось преступлением».

Блогерша удивилась тем соотечественникам, которые до сих пор предпочитают ночевать у родственников вместо отелей и ездить в туры только с группой. Неактуальным хобби в поездках, по ее представлению, является и коллекционирование магнитов. Также туристам не стоит употреблять только знакомую еду или стараться привезти из поездки друзьям «дефицитный товар», например, краба из Владивостока или чак-чак из Казани.

Помимо этого, опытная туристка отметила, что многие россияне до сих пор предпочитают ездить в путешествия по принципу «семь стран за десять дней». Однако такой отдых мешает погружению в атмосферу каждого посещаемого государства, как и расписывание «поминутного плана».

Лисейкина заметила, что и рассчитывать на «блат» от знакомых не стоит. «Согласна, в СССР без связей ничего не достать было — ни путевку, ни билет в театр, ни экскурсию. Но сейчас билеты продаются онлайн, гостиницы бронируются в два клика, экскурсии через официальные сайты. Вы свободны, никому ничего не должны», — напомнила жительница России.

Ранее эта тревел-блогерша побывала в российском селе и описала его словами «чувствовала себя Алисой в стране чудес». Она рассказала, что этот муниципалитет в 2021 году внесли в список самых красивых мест страны.

