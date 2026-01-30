Удар «Солнцепека» по позициям ВСУ у границы России попал на видео

Удар российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Старицы в Харьковской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с военными из группировки российских войск «Север».

«"Солнцепеки" северян уничтожили позиции ВСУ в районе Старицы», — говорится в сообщении.

Как отметили авторы канала, под удар термобарических боеприпасов попала 72-я отдельная механизированная бригада украинских войск. Отмечается, что атака облегчает продвижение российских штурмовиков.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» заняли стратегически важный поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. Как сообщали в российских силовых структурах, ВСУ использовали населенный пункт как отправную точку для диверсий в Купянске.