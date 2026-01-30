Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 30 января 2026Бывший СССР

Удар «Солнцепека» по позициям ВСУ у границы России попал на видео

Удар «Солнцепека» по позициям ВСУ у Старицы Харьковской области попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Удар российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Старицы в Харьковской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с военными из группировки российских войск «Север».

«"Солнцепеки" северян уничтожили позиции ВСУ в районе Старицы», — говорится в сообщении.

Как отметили авторы канала, под удар термобарических боеприпасов попала 72-я отдельная механизированная бригада украинских войск. Отмечается, что атака облегчает продвижение российских штурмовиков.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» заняли стратегически важный поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. Как сообщали в российских силовых структурах, ВСУ использовали населенный пункт как отправную точку для диверсий в Купянске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok