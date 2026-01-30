Реклама

20:49, 30 января 2026

Уехавший из России в США комик пожаловался на мошенников и назвал их тварями

Комик Александр Незлобин пожаловался на мошенников, пишущих его матери
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный стендап-комик Александр Незлобин, уехавший из России и живущий в США, пожаловался на мошенников. Сторис на эту тему он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявил юморист, злоумышленники от его имени написали его матери. На опубликованном скриншоте видно, что аферисты обратились к родительнице Незлобина через мессенджер и попросили ее сделать перевод на банковскую карту.

«Друзья, кто со мной на связи, меня не взломали! Они завели другой номер под моим именем. С моим номером все в порядке», — написал комик. Он также возмутился из-за действий мошенников и назвал их тварями.

Ранее Незлобин признался, что в последние годы ощущает себя счастливым. Юморист связал свое психологическое состояние с тем, что ему удалось достичь благополучия в некоторых сферах.

Комик переехал в США в 2021 году. В Соединенных Штатах Незлобин продолжил выступать со стендапом, в том числе на английском языке.

