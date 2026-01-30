Выдача автокредитов в России рухнула

НКБИ: Объем выданных в России автокредитов в 2025 году упал на 30 процентов

По итогам 2025 года объем выданных кредитов на покупку автомобиля в России составил 1,53 триллиона рублей, что означает падение на 30 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

Больше всего таких займов выдано в Москве (144,9 миллиарда рублей) и Московской области (125,1 миллиарда). Далее со значительным отставанием идут Санкт-Петербург (85,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (77,4 миллиарда) и Татарстан (75,2 миллиарда).

Самое серьезное сокращение показали Ростовская (минус 36,7 процента), Челябинская (минус 35,2 процента) и Московская (минус 35,2 процента) области, Санкт Петербург (минус 33,6 процента), Ленинградская область (минус 32,9 процента) и Москва (минус 32,9 процента).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил негативную динамику высокими ставками по кредитам, ужесточение регулирования Центробанком, что не позволяет выдавать автозаймы гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), а также продолжением роста цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора.

До этого сообщалось, что в 2025 году общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, сократилось впервые с начала века. На ситуацию в первую очередь повлияло падение продаж новых машин.