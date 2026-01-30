Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:49, 30 января 2026Авто

Выдача автокредитов в России рухнула

НКБИ: Объем выданных в России автокредитов в 2025 году упал на 30 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам 2025 года объем выданных кредитов на покупку автомобиля в России составил 1,53 триллиона рублей, что означает падение на 30 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

Больше всего таких займов выдано в Москве (144,9 миллиарда рублей) и Московской области (125,1 миллиарда). Далее со значительным отставанием идут Санкт-Петербург (85,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (77,4 миллиарда) и Татарстан (75,2 миллиарда).

Самое серьезное сокращение показали Ростовская (минус 36,7 процента), Челябинская (минус 35,2 процента) и Московская (минус 35,2 процента) области, Санкт Петербург (минус 33,6 процента), Ленинградская область (минус 32,9 процента) и Москва (минус 32,9 процента).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил негативную динамику высокими ставками по кредитам, ужесточение регулирования Центробанком, что не позволяет выдавать автозаймы гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), а также продолжением роста цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора.

До этого сообщалось, что в 2025 году общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, сократилось впервые с начала века. На ситуацию в первую очередь повлияло падение продаж новых машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok