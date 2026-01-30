В Госдуме опровергли отмену бакалавриата и магистратуры с 2026 года

В Госдуме опровергли переход на новую модель образования с 2026 года

Telegram-канал «Прямой эфир. Новости» в четверг, 29 января, опубликовал пост, в котором утверждалось, что обучение по программам бакалавриата и магистратуры отменят в России уже с 1 сентября текущего года. Однако данная информация не подтвердилась — ее официально опровергли.

«Вместо них введут базовое и специализированное высшее образование», — сказано в публикации. В качестве источника изложенных сведений указана Государственная Дума. Других подробностей или ссылки на соответствующий документ в канале не приводится.

Однако данная информация не соответствует действительности. В тот же день первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева опровергла распространившуюся информацию. «Информация о том, что с 1 сентября вся система высшего образования якобы переходит на новую модель, не соответствует действительности», — заявила она. В своем Telegram-канале Горячева разъяснила, что речь идет о расширении пилотной программы по переходу на новую модель.

Горячева подчеркнула, что соответствующие корректировки в учебных заведениях будут вводиться постепенно — студенты, которые уже учатся по программам в рамках Болонской системы, спокойно окончат обучение по тем программам, на которые поступали, чтобы переход был управляемым и поэтапным. «Изменения просились давно. Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается все сильнее. (…) Новая модель дает университетам больше свободы выстраивать программы под реальные запросы, но не теряя фундаментальности», — заключила Горячева.

Более того, в Минобрнауки позднее уточнили, что в новом учебном году переход на новую систему высшего образования начнут 11 ведущих вузов, в то время как массовый переход запланирован лишь в 2027-2028 учебном году. «Массовый переход на новую систему (…) затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности», — указали в пресс-службе.

Стоит отметить, что сама пилотная программа, о которой идет речь, установлена указом президента России от 12 мая 2023 года и опубликована на официальном сайте Кремля.

Согласно соответствующему постановлению правительства России, суть грядущих изменений заключается в переходе от действующих систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию, а также переходе от магистратуры к специализированному высшему образованию и реализации обновленных программ аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Утверждения, что в России с 1 сентября отменят бакалавриат и магистратуру, широко распространились в СМИ. Однако впоследствии также было опубликовано официальное их опровержение: соответствующую информацию разместила «Российская газета», News.Ru, «Ведомости», KP.RU, Ura.Ru и другие издания.

В сети распространились сведения о массовой отмене обучения по программам бакалавриата и магистратуры в России с сентября текущего года. Данная информация не соответствует действительности — ее официально опровергли в Госдуме и разъяснили, что переход на новую систему образования будет поэтапным.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».