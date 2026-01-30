Вильфанд: Осадки в Москве побили несколько рекордов

Во время обрушившихся на Москву на текущей неделе снегопадов было побито сразу несколько рекордов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Новые рекорды были установлены 27 и 28 января. По словам метеоролога, в каждый из этих дней выпало количество осадков, превысившее прежние максимальные значения. «27-го числа в Москве выпало 13,5 миллиметра осадков. Это колоссальная величина. 28-го — 13,4 миллиметра. Это рекордное для этих дней, а наблюдения ведутся с 1879 года», — рассказал Вильфанд.

Еще один рекорд был установлен на базовой станции на ВДНХ, где в пятницу высота снежного покрова достигла 61 сантиметра — это больше, чем за всю историю наблюдений. Вильфанд отметил, что январь в Москве оказался необычным. «Два мощнейших снегопада 9 января и 27-28-го обусловили вот такое рекордное значение» — заключил специалист.

Ранее москвичей предупредили, что ночь с 30 на 31 января станет самой холодной за зиму. 1 февраля станет самым холодным днем.