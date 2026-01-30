Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:20, 30 января 2026Экономика

В Москве побили несколько рекордов

Вильфанд: Осадки в Москве побили несколько рекордов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Во время обрушившихся на Москву на текущей неделе снегопадов было побито сразу несколько рекордов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Новые рекорды были установлены 27 и 28 января. По словам метеоролога, в каждый из этих дней выпало количество осадков, превысившее прежние максимальные значения. «27-го числа в Москве выпало 13,5 миллиметра осадков. Это колоссальная величина. 28-го — 13,4 миллиметра. Это рекордное для этих дней, а наблюдения ведутся с 1879 года», — рассказал Вильфанд.

Еще один рекорд был установлен на базовой станции на ВДНХ, где в пятницу высота снежного покрова достигла 61 сантиметра — это больше, чем за всю историю наблюдений. Вильфанд отметил, что январь в Москве оказался необычным. «Два мощнейших снегопада 9 января и 27-28-го обусловили вот такое рекордное значение» — заключил специалист.

Ранее москвичей предупредили, что ночь с 30 на 31 января станет самой холодной за зиму. 1 февраля станет самым холодным днем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Главу военного комитета НАТО раскритиковали из-за слов о России

    В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

    Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

    Известный российский блогер рассказал о серьезных проблемах со зрением

    Зеленский прокомментировал соглашение об остановке ударов по энергетике Украины

    Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

    В крупнейшей экономике Европы ускорилась инфляция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok