В России автомобиль на большой скорости влетел в заправку и попал на видео

В Дагестане автомобиль на большой скорости влетел в заправку и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана».

Кадры были сняты в Хасавюрте. На них машина влетает в автозаправочную станцию (АЗС) и сносит одну из колонок. После этого к автомобилю сбегаются люди. Воспламенения не наблюдается.

Перед столкновением на видео слышен свистящий звук, нарастающий по мере приближения автомобиля. Возможно, это может свидетельствовать о технической неисправности. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Ханты-Мансийске на АЗС произошел взрыв. В МЧС сообщили, что открытого горения не последовало, однако операторное помещение полностью разрушено. Пострадал сотрудник заправки.

