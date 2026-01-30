Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:17, 30 января 2026Авто

В России автомобиль на большой скорости влетел в заправку и попал на видео

В Дагестане автомобиль на большой скорости протаранил АЗС и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Дагестане автомобиль на большой скорости влетел в заправку и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана».

Кадры были сняты в Хасавюрте. На них машина влетает в автозаправочную станцию (АЗС) и сносит одну из колонок. После этого к автомобилю сбегаются люди. Воспламенения не наблюдается.

Перед столкновением на видео слышен свистящий звук, нарастающий по мере приближения автомобиля. Возможно, это может свидетельствовать о технической неисправности. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Ханты-Мансийске на АЗС произошел взрыв. В МЧС сообщили, что открытого горения не последовало, однако операторное помещение полностью разрушено. Пострадал сотрудник заправки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok