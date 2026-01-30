В России выросли продажи популярной водки

A.List: В 2025 году продажи топ-10 водочных брендов выросли на 6,6 процента

В 2025 году в самых популярных брендов водки выросли продажи. Об этом со ссылкой на рейтинг A.List сообщает «Коммерсантъ».

Топ-10 брендов спиртного нарастили реализацию на 6,6 процента, до 321,2 миллиона литров вопреки общему падению рынка. За год продажи водки снизились на два процента, до 773,4 миллиона литров. При этом сильнее всего упал спрос на бренды с 31-го по 50-е места по популярности — на 13,4 процента. Всего жэе в России существует немногим более 1,9 тысячи водочных брендов.

Как заявил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, крупный ритейл предпочитает работать только с теми производителями, которые могут обеспечить бесперебойные поставки и имеют свои логистические мощности. И именно к продукции, которые присутствуют на полках таких магазинов (всего несколько десятков марок), перетекает спрос покупателей.

Снижение продаж водки происходит в основном за счет небольших региональных нишевых производителей, отметили в Московской алкогольной компании (МАК). Потребитель все чаще отказывается от нишевых брендов в пользу федеральных в том числе потому, что крупные игроки могут гарантировать стабильное качество, согласилась директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк.

Сильнее всего в сегменте водки пострадали самые дешевые напитки — из-за повышения минимальных розничных цен их аудитория эконома мигрировала в другие категории: настойки или даже в теневой сектор.

Производство этилового спирта в России в 2025 году снизилось на 10,04 процента, до 76,49 миллиона декалитров. Среди причин такой динамики называют падение продаж водки, а также сформированные еще годом ранее большие складские запасы. Эксперты ожидают сохранения непростой ситуации с производством спирта, на которое будет давить в том числе и ситуация с акцизами.