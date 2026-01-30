Реклама

12:05, 30 января 2026Россия

В российском городе второклассников отправили в «суровую камеру наказания»

В Сыктывкаре второклассникам показали «суровую камеру наказания» в музее УФСИН
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Сыктывкаре учеников второго класса школы №4 имени Юрия Гагарина отправили на экскурсию в музей Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике (УФСИН) Коми. Об этом сообщается на странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонткакте».

Как следует из сообщения, детям показали экспонаты, наглядно показывающие повседневную работу тюремной системы. Отмечается, что особенно школьникам запомнилась «суровая камера наказания» и кережа — традиционные сани для езды на северных оленях. Кроме того, второклассники оказались «восхищены копией ручной гранаты, мастерски сделанной заключенными из простого хлебного мякиша».

Советник директора школы по воспитательной работе Елена Галюшина в беседе с изданием «Подъем» пояснила, что сотрудники ведомства являются наставниками школьников, а подобные мероприятия организуются только для спецклассов. «Это не просто ради интереса, чтоб только куда-то сводить. Это наставничество и воспитание. Посвящение в кадеты и выдача погонов тоже происходит в сотрудничестве и при участии наставников», — рассказала она.

Ранее спецназ ФСИН показал школьникам в Ульяновской области, как подавлять беспорядки. Как рассказали в ведомстве, особенно детей заинтересовали приемы по задержанию правонарушителей.

