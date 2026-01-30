В сеть слили видео секса чиновницы и женатого советника президента Черногории

Женатого советника президента Черногории уличили в романе с чиновницей

В Черногории чиновница Мирьяна Пайкович подала в отставку из-за откровенных видео с ее участием. Об этом пишет Serbian Times.

Скандал в стране начался после того, как в сети появились видео, на которых Пайкович занимается сексом с бывшим советником президента Деяном Вукшичем. Вукшич женат и после публикации видео также покинул свой пост. Оба участника скандала заявили, что сделали это по личным причинам.

Известно, что до отставки Пайкович трижды жаловалась в полицию на Вукшича. Она утверждала, что именно он слил в интернет интимное видео. Женщина предоставила аудиозапись, на которой Вукшич угрожает ей тем, что уличит ее в запретном романе перед всей Черногорией.

Мужчина опроверг обвинения. Он заявил, что в октябре 2024 года любовница забрала у него телефон в целях шантажа. По словам мужчины, с его помощью Пайкович хотела добиться повышения по службе.

Согласно Вукшичу, в мае 2025 года ему анонимно угрожали опубликовать провокационную аудиозапись, если он не отзовет свою кандидатуру на должность судьи Конституционного суда Черногории. Эти угрозы он также связывает с Пайкович.

Ранее сообщалось, что в Экваториальной Гвинее начались судебные разбирательства в отношении бывшего директора Национального агентства по финансовым расследованиям. Он переспал с десятками жен высокопоставленных чиновников.

