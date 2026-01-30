Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:37, 30 января 2026Из жизни

В сеть слили видео секса чиновницы и женатого советника президента Черногории

Женатого советника президента Черногории уличили в романе с чиновницей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: HYPE TV / YouTube

В Черногории чиновница Мирьяна Пайкович подала в отставку из-за откровенных видео с ее участием. Об этом пишет Serbian Times.

Скандал в стране начался после того, как в сети появились видео, на которых Пайкович занимается сексом с бывшим советником президента Деяном Вукшичем. Вукшич женат и после публикации видео также покинул свой пост. Оба участника скандала заявили, что сделали это по личным причинам.

Известно, что до отставки Пайкович трижды жаловалась в полицию на Вукшича. Она утверждала, что именно он слил в интернет интимное видео. Женщина предоставила аудиозапись, на которой Вукшич угрожает ей тем, что уличит ее в запретном романе перед всей Черногорией.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Мужчина опроверг обвинения. Он заявил, что в октябре 2024 года любовница забрала у него телефон в целях шантажа. По словам мужчины, с его помощью Пайкович хотела добиться повышения по службе.

Согласно Вукшичу, в мае 2025 года ему анонимно угрожали опубликовать провокационную аудиозапись, если он не отзовет свою кандидатуру на должность судьи Конституционного суда Черногории. Эти угрозы он также связывает с Пайкович.

Ранее сообщалось, что в Экваториальной Гвинее начались судебные разбирательства в отношении бывшего директора Национального агентства по финансовым расследованиям. Он переспал с десятками жен высокопоставленных чиновников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В США раскрыли разницу в отношении Трампа к России и Европе

    Киевляне нашли неожиданный выход на фоне проблем с канализацией

    В Норвегии объяснили недопуск Большунова на гонку под флагом Казахстана

    Жизнь женщины превратилась в ад после посещения стоматолога

    Подсчитан средний возраст воюющих в ВСУ украинцев

    Умерла звезда фильма «Один дома»

    В сеть слили видео секса чиновницы и женатого советника президента Черногории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok