В США назвали Зеленского дураком и обвинили в провале возложенной на него миссии

Макгрегор: Зеленский провалил миссию, возложенную на него западными элитами

Президент Украины Владимир Зеленский должен был бороться с русскими — именно такую миссию на него возложили западные элиты, — однако справиться с ней он не смог. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Президенту [США Дональду] Трампу стоило еще много месяцев назад сказать Зеленскому: "заткнись и убирайся к черту!". Он [Зеленский] дурак, и ему позволено быть дураком, потому что до сих пор оставались люди, которые его финансировали, потому что его настоящей миссией было — продолжать эту войну как можно дольше», — сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что итог оказался противоположным — Вооруженные силы Украины несут огромные потери, и сейчас украинская армия стала «жалким подобием» того, чем была раньше.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина оказалась в безвыходном положении на переговорах из-за потери интереса Запада и усиления ударов Вооруженных сил России.