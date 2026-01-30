Аналитик Риттер: Украина оказалась в безвыходном положении из-за позиции Запада

Украина оказалась в безвыходном положении на переговорах из-за потери интереса Запада и усиления ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.

По его словам, это приближает крах власти украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Риттера, наблюдается «сдвиг внутри Европы», когда «украинская игра» отходит на второй план.

«Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно нападение, и все кончено. <…> Мы не оправимся от этого!"» — добавил он.

Риттер указал, что Россия наращивает свой потенциал, и это стало преимуществом Москвы за столом переговоров.

Ранее Риттер заявил: Соединенные Штаты и Европа должны понять, что Россия заключит лишь то соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта.