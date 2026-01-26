Реклама

Мир
07:17, 26 января 2026Мир

Экс-сотрудник ЦРУ сделал важное заявление о России

Риттер: России необходим проработанный договор с Западом, а не сделка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global look Press

Соединенные Штаты и Европа должны понять, что Россия заключит лишь то соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта. К такому выводу пришел в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Никакой сделки не будет. Это будет письменное соглашение. США, Украина и Европа должны это понять», — отметил он.

По словам эксперта, «сделка», на которой настаивает Запад, подразумевает только временное решение ситуации. И оно направлено только на то, чтобы дать Киеву время на передышку и перевооружение. Россия стремится заключить прочное соглашение, пояснил разницу Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Запад мог спасти Украину от последствий конфликта с Россией, однако, отказавшись от условий, которые Москва выдвигала в 2024 году, обрек Киев на безоговорочную капитуляцию.

До этого аналитик Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что европейский континент может столкнуться с большой трагедией, если конфликт на Украине не будет завершен.

