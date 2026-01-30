В США раскрыли разницу в отношении Трампа к России и Европе

Миршаймер: Трамп не задирает страны, находящиеся в одной категории с США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы задирать Китай и Россию. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, его слова приводит RT в Telegram-канале.

Как утверждает эксперт, американскому лидеру нравится задирать европейцев и помыкать игроками послабее и поменьше. «Вообще, я бы сказал, что Трамп — это классический забияка: он не задирает страны, которые находятся в более-менее одной категории с США», — пояснил Миршаймер.

Он также обратил внимание, что оба своих срока Трамп прикладывает усилия, чтобы улучшить отношения с Россией.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что американский президент получает от разведки США ложную информацию, касающуюся России. По словам Джонсона, в правительстве РФ понимают, что разведывательные процессы в США искажены и коррумпированы.