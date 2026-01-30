Реклама

Американскую разведку уличили во лжи Трампу

Аналитик Джонсон: Разведка США лжет Трампу по поводу России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп получает от разведки США ложную информацию, касающуюся России. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Counter Currents.

«Есть достаточно доказательств, что Трампа обманывают. Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере, за то, что оно делает в области анализа», — сказал Джонсон. Он отметил, что разведка, говоря об экономике и армии России, намеренно занижает данные.

При этом, добавил эксперт, Трамп не читает альтернативных источников, доверяя разведке. По словам Джонсона, в правительстве России понимают, что разведывательные процессы в США искажены и коррумпированы.

Ранее стало известно, что страны НАТО перестали делиться с США разведданными из-за Гренландии.

