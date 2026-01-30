Реклама

15:41, 30 января 2026Наука и техника

В США сочли Су-57 спорным истребителем

19FortyFive: Российский Су-57 — это спорный сверхманевренный истребитель
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») является спорной платформой, при создании которой конструкторы сделали упор на сверхманевренность. Особенности самолета оценило американское издание 19FortyFive.

Считается, что при создании Су-57 отдали приоритет летно-техническим характеристикам и маневренности, а не малозаметности. «Даже среди самых ярых противников Су-57 никто не отрицает превосходство Felon в маневренности», — говорится в материале.

При этом инженеры оптимизировали конструкцию самолета для снижения заметности. На это указывают характерные обводы Су-57 и возможность нести вооружение во внутренних отсеках. По словам автора, философия самолета строится на гибкой тактике «скрытность плюс маневренность». В этом основное отличие Су-57 от американского F-22, в котором пытались добиться чрезвычайно низкого радиолокационного сечения.

В декабре 2025 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что новые двигатели «изделие 177», которые испытывают на Су-57, увеличат дальность и скорость истребителя.

