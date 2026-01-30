Реклама

Силовые структуры
11:51, 30 января 2026Силовые структуры

В московском метро россиянин до смерти забил повздорившего с ним мужчину

В Москве возбудили уголовное дело из-за смертельного избиения мужчины в метро
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за жестокого избиения мужчины в столичном метрополитене. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Москвы.

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в подуличном переходе станции метро Площадь Ильича. В ходе непродолжительной схватки подозреваемый нанес оппоненту удары руками и ногами по различным частям тела, после чего сбежал с места преступления. 40-летний пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия врачей, им не удалось спасти мужчине жизнь.

Ранее сообщалось, что «ресторанный маньяк» избил двух женщин на свиданиях в элитных заведениях Москвы — одна из пострадавших заявила на него в полицию.

