Ветклинику в Подмосковье обвинили в смерти животных

Ветклинику «Планета» в Подмосковье обвинили в смерти животных

Ветклинику «Планета» в Московской области обвинили в смерти животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Хозяйка одного из пострадавших питомцев рассказала, что обратилась в клинику после падения 16-летнего кота. Зверю диагностировали перелом шейных позвонков и предложили дорогое лекарство. Лечение не помогло.

Женщина после этого обратилась в другую клинику, где у кота выявили почечную недостаточность. Однако верный диагноз поставили поздно, и питомца спасти не удалось.

Другие клиенты, по данным Telegram-канала, также сообщали о смерти своих животных, некачественных услугах ветеринарной клиники, дорогостоящих препаратах и неверных диагнозах.

