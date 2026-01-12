Реклама

13:28, 12 января 2026

В Госдуме одобрили штрафы в сотни тысяч рублей для владельцев домашних животных

Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушения правил содержания домашних животных
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах в сотни тысяч рублей за нарушения правил содержания домашних животных. Об этом пишет РИА Новости.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и взыскивать с нарушителей статьи о несоблюдении требований к содержанию животных до 50 тысяч рублей, если речь идет о физическом лице, и до 300 тысяч рублей — о юридическом.

Кроме того, предлагается увеличить с шестидесяти дней до года срок давности привлечения к административной ответственности по этой статье.

Ранее в Москве владелицу собаки оштрафовали за неубранную мочу питомца. С жалобой в ветнадзор обратилась соседка женщины. Как заявили ветеринары, владелица животного должна носить бутылку с водой, чтобы смывать выделения.

