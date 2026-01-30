Реклама

14:37, 30 января 2026 Забота о себе Эксклюзив

Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления

Терапевт Каландия: Гипотония может быть симптомом скрытых проблем со здоровьем
Наталья Обрядина
Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия объяснил, почему пониженное артериальное давление, или гипотония, не менее опасно, чем гипертония. О последствиях, к которым приводит эта проблема, он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что при пониженном давлении кровь медленнее доставляет кислород к тканям, что приводит к слабости, головокружению, утомляемости и ощущению тумана в голове. У некоторых людей возникают шум в ушах, потливость или кратковременная потеря сознания, особенно при резкой смене положения тела.

Каландия добавил, что гипотония может появляться при множестве скрытых нарушений и заболеваний: анемии, проблемах со щитовидной железой, аритмии, хронической сердечной или надпочечниковой недостаточности. Также давление может быть низким при вегетативной дисфункции, синдроме хронической усталости, выраженном дефиците витаминов группы B, обезвоживании, отравлении и скрытой кровопотере.

«Низкое артериальное давление оказывает негативное влияние на качество жизни. При постоянной нехватке энергии, сонливости и сниженной работоспособности нарушается когнитивная функция: становится труднее концентрироваться, запоминать информацию. Могут переноситься хуже физические нагрузки», — также предупредил Каландия.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, какие скрытые факторы повышают риск развития заболеваний сердца. В первую очередь, по ее словам, проблемы с сердцем может провоцировать хроническое воспаление десен при пародонтите, из-за которого в кровь регулярно попадают населяющие полость рта бактерии.

