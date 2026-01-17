Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 17 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты способы защитить сердце от трех скрытых факторов риска

Врач Бонадыкова: Воспаление десен повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Наталья Обрядина

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «Скандинавского центра здоровья» Валерия Бонадыкова рассказала, какие скрытые факторы повышают риск заболеваний сердца. В разговоре с «Лентой.ру» она также раскрыла способы защититься от них.

В первую очередь Бонадыкова отметила, что проблемы с сердцем может провоцировать хроническое воспаление десен при пародонтите, из-за которого в кровь регулярно попадают населяющие полость рта бактерии. Как пояснила врач, это повреждает артерии и ускоряет формирование атеросклеротических бляшек — отложений в стенке сосудов. Она подчеркнула: лечение заболеваний десен и регулярная гигиена рта помогают снижать общий воспалительный фон и, как следствие, нагрузку на сердце.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

Вторым неочевидным фактором риска, по словам кардиолога, является хронический недосып. «Длительные проблемы со сном — это сильный стресс, на который организм реагирует повышением уровня гормона кортизола и воспалительных маркеров. На этом фоне легче формируются гипертония и нарушения ритма», — рассказала врач.

Бонадыкова добавила, что вызывать заболевания сердца также может обструктивное апноэ сна — повторяющиеся остановки дыхания во сне. По ее словам, исследования связывают эту патологию с повышенным риском устойчивой гипертонии, сердечной недостаточности и инсульта. Врач заверила, что лечение апноэ снижает вероятность осложнений.

Ранее кардиолог Игнат Рудченко рассказал, как правильно измерять артериальное давление. Перед процедурой он порекомендовал отдохнуть на протяжении как минимум пяти минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рамзан Кадыров показал сына Адама на видео на фоне слухов о серьезном ДТП с его участием

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Власти Филиппин депортировали жившего в США блогера Здоровецкого в Россию

    Мэр Харькова рассказал об очень тяжелом состоянии энергосистемы города после ударов

    Пленный боец ВСУ раскрыл один запрет командования

    В Германии обвинили США в «методах Дикого Запада»

    Россиянин описал законы в штате США фразой «вы это вообще читали, когда принимали?»

    Раскрыты способы защитить сердце от трех скрытых факторов риска

    Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok