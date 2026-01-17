Раскрыты способы защитить сердце от трех скрытых факторов риска

Врач Бонадыкова: Воспаление десен повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог «Скандинавского центра здоровья» Валерия Бонадыкова рассказала, какие скрытые факторы повышают риск заболеваний сердца. В разговоре с «Лентой.ру» она также раскрыла способы защититься от них.

В первую очередь Бонадыкова отметила, что проблемы с сердцем может провоцировать хроническое воспаление десен при пародонтите, из-за которого в кровь регулярно попадают населяющие полость рта бактерии. Как пояснила врач, это повреждает артерии и ускоряет формирование атеросклеротических бляшек — отложений в стенке сосудов. Она подчеркнула: лечение заболеваний десен и регулярная гигиена рта помогают снижать общий воспалительный фон и, как следствие, нагрузку на сердце.

Вторым неочевидным фактором риска, по словам кардиолога, является хронический недосып. «Длительные проблемы со сном — это сильный стресс, на который организм реагирует повышением уровня гормона кортизола и воспалительных маркеров. На этом фоне легче формируются гипертония и нарушения ритма», — рассказала врач.

Бонадыкова добавила, что вызывать заболевания сердца также может обструктивное апноэ сна — повторяющиеся остановки дыхания во сне. По ее словам, исследования связывают эту патологию с повышенным риском устойчивой гипертонии, сердечной недостаточности и инсульта. Врач заверила, что лечение апноэ снижает вероятность осложнений.

