Захарова: Зеленский и его «гоп-компания» стали причиной кризиса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский стал причиной энергетического кризиса в стране. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Он, правда, не добавил, что по его вине, и не сказал, что это он и вся его гоп-компания на Банковой стали причинами нынешнего плачевного состояния дел на Украине, в том числе и энергетического кризиса», — прокомментировала она.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушения энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долгое время отсутствует отопление.