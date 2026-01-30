Захарова сравнила политику ЕС с сюжетом рассказа о Незнайке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сравнила сюжет детского рассказа «Незнайка-художник» Николая Носова с политикой двойных стандартов Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Незнайка, не умея рисовать, попросил у своего друга-художника кисточку, краски и начал рисовать всех своих друзей, а потом пригласил их на некий вернисаж. Все приходили, смеялись, когда видели его рисунки. Они действительно были неумелыми, но смешными. Однако смех заканчивался, когда они доходили до собственных портретов», — напомнила дипломат сюжет рассказа.

Затем Захарова сравнила поведение европейских политиков с героями «Незнайки».

«Посмотрите, как смеялись западные политики над тем, как лихо разрабатываются всякие санкции в отношении нашей страны, как они применяются, как можно было им не учитывать права человека на практике (...). И посмотрите, как тут же стало несмешно — я бы сказала, очень грустно, — когда дошли до Гренландии», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение в отношении Крыма и Донбасса, в отличие от жителей Гренландии. По его словам, к такому выводу пришел секретариат всемирной организации. Там сочли, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.