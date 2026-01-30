Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 30 января 2026Мир

Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

Захарова сравнила политику ЕС с сюжетом рассказа о Незнайке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сравнила сюжет детского рассказа «Незнайка-художник» Николая Носова с политикой двойных стандартов Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Незнайка, не умея рисовать, попросил у своего друга-художника кисточку, краски и начал рисовать всех своих друзей, а потом пригласил их на некий вернисаж. Все приходили, смеялись, когда видели его рисунки. Они действительно были неумелыми, но смешными. Однако смех заканчивался, когда они доходили до собственных портретов», — напомнила дипломат сюжет рассказа.

Затем Захарова сравнила поведение европейских политиков с героями «Незнайки».

«Посмотрите, как смеялись западные политики над тем, как лихо разрабатываются всякие санкции в отношении нашей страны, как они применяются, как можно было им не учитывать права человека на практике (...). И посмотрите, как тут же стало несмешно — я бы сказала, очень грустно, — когда дошли до Гренландии», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение в отношении Крыма и Донбасса, в отличие от жителей Гренландии. По его словам, к такому выводу пришел секретариат всемирной организации. Там сочли, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

    Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok