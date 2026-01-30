Стало известно о «запрете всего» в российской школе из-за отца учащегося

E1.RU: В спортшколе в Екатеринбурге запретили все из-за жалоб многодетного отца

В одной из спортшкол Екатеринбурга «запретили все» из-за жалоб многодетного отца. Это утверждается в публикации E1.RU.

Как стало известно из материала издания, отец шестерых детей добился того, чтобы родители перестали общаться с тренерским составом в любых мессенджерах — он увидел признаки травли в сообщении педагога о том, что в один из дней отдыха в лагере его сын забыл плавки и не сможет искупаться. Также после исков мужчины учащиеся лишились доступа к автоматам с кислородными коктейлями и снеками после тренировок. Кроме того, утверждается, что из-за возможных жалоб россиянина дети остались без нового выезда в летний спортивный лагерь — якобы администрация испугалась, что мужчина напишет на школу новые жалобы.

Сообщается, что всего россиянин подал не менее 16 исков в суды региона, и каждый из них так или иначе касается спортивной школы или конфликта с ее администрацией. Он также подавал иски против защищавшего школу адвоката, освещавших конфликт СМИ, курирующих школу министерств и ведомств.

Родители других воспитанников спортшколы начали собирать петиции, чтобы оградить себя и детей от жалобщика. Россиянин не исключает, что подаст иски и против них.

