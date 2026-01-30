Реклама

Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

Зеленский признал имеющуюся на Украине проблему бусификации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине. Об этом он рассказал в поручениях новому министру обороны республики Михаилу Федорову, передает «Страна.ua».

«Три задачи для министра обороны Федорова — закрытие неба, разобраться с вопросом бусификации, поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии», — заявил Зеленский.

Ранее он заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона.

