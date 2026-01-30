Зеленский прокомментировал соглашение об остановке ударов по энергетике Украины

Зеленский: В ночь на 30 января не было ударов по энергетике Украины

В ночь на 30 января не было ударов по энергетике Украины. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Зеленский заявил, что в ночь на пятницу почти не было ударов по энергетике», — сказано в публикации.

По его словам, исключением стал якобы удар по газовой инфраструктуре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кремль подтвердил, что Москва согласилась прекратить атаки на украинские энергообъекты до 1 февраля. Как прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину обратился его американский коллега Дональд Трамп.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго отсутствует отопление.