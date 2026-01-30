Жена Безоса разочаровала пользователей сети нарядом на Неделе моды в Париже

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес разочаровала пользователей сети нарядом на Неделе моды в Париже. Материал на данную тему публикует Daily Mail.

56-летняя репортерша, которая прогулялась по французской столице в сопровождении стилиста Лоу Роуча, привлекла внимание папарацци красно-белым твидовым костюмом Versace из коллекции 2004 года.

Помимо этого, звезда надела белые туфли Jimmy Choo, дополнив образ сумкой Schiaparelli. Внешний вид избранница миллиардера завершила солнцезащитными очками-авиаторами и серебряными аксессуарами.

Однако читатели издания не оценили наряд Санчес, о чем они написали в комментариях под материалом. «У нее есть безошибочная способность выглядеть дешево и безвкусно, что бы она ни надела», «Когда вашу одежду приходится спасать от измельчителя и заново чинить», «Как жаль, что вкус нельзя купить на Amazon!», «Она, должно быть, ужасно выглядит без макияжа с утра», — высказались они.

Ранее в январе конфуз жены миллиардера Безоса перед показом Dior попал на видео. Инфлюэнсер, освещающий модные и светские события в Париже, запечатлел 56-летнюю репортершу, когда она выходила из машины вместе с 62-летним супругом.