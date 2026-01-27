Реклама

19:43, 27 января 2026

Конфуз жены миллиардера Безоса перед показом Dior попал на видео

Репортерша Лорен Санчес споткнулась перед показом бренда Dior и попала на видео
Мария Винар

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес потерпела конфуз на публике перед показом французского бренда Dior и попала на видео. Кадры ее появления на мероприятии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогера с никнеймом @taieb_gedeon, насчитывающем 416 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер, освещающий модные и светские события в Париже, запечатлел 56-летнюю репортершу, когда она выходила из машины вместе с 62-летним супругом. Она была одета в облегающую юбку и пиджак с меховым воротником. Кроме того, на ней присутствовали остроносые туфли на шпильках, подобранные в тон наряду, и солнцезащитные очки.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость прошла мимо фотографов и улыбнулась им. Однако, не заметив выступ перед входом в здание, она споткнулась и на мгновение потеряла равновесие.

Ранее пользователи сети оценили внешность Санчес на показе марки Schiaparelli фразой «когда-то она была красивой».

