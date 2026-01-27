Реклама

06:30, 27 января 2026

Внешность жены Безоса на новых фото оценили в сети фразой «когда-то она была красивой»

Мария Винар

Фото: Iammeysam / BACKGRID / Legion-Media

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес посетила модный показ бренда Schiaparelli в Париже и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились на Daily Mail.

56-летняя репортерша предстала перед камерами в ярко-красном костюме, состоящем из жакета с золотистой пуговицей и облегающей юбки в разрезом сзади. При этом ее 62-летний супруг, основатель Amazon, попал в объективы фотографов в черной рубашке и классическом костюме.

Фото: Splash News / Legion-Media

Читатели портала обратили внимание на неестественную улыбку знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под снимками. «Я бы подал в суд на этих пластических хирургов. Она выглядит как пластиковая», «Похожа на Джокера», «Она выглядит нелепо с этим своим рыбьим ртом», «Она выглядит как стриптизерша, которая перенесла слишком много пластических операций», «Когда-то она была красивой», — высказывались они.

В декабре педагог по деловому этикету Лора Виндзор назвала образ Лорен Санчес на инаугурации президента США Дональда Трампа самым вульгарным в 2025 году.

