Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 30 января 2026Россия

Жители российского города пожаловались на обилие бездомных свиней

Ura.ru: Жители Ревды пожаловались на обилие бездомных свиней
Майя Назарова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жители города Ревда Свердловской области пожаловались на обилие бездомных свиней. Россияне отметили, что животные отбирают у них пакеты и пугают детей. Об этом стало известно Ura.ru.

Одна из местных жительниц поделилась, что ее дочь обходит стороной свиней. Другая женщина отметила, что некоторые горожане жалеют поросят, кто-то даже забрал животное к себе домой.

Общественник Сергей Калашников предположил, что администрация Ревды давно могла справиться с проблемой. Однако, как утверждает он, по какой-то причине власти не хотят этого делать.

Как выяснило Ura.ru, на самом деле у животных есть хозяин — им является фермер Анатолий Лутков по прозвищу Ташкент. Он живет в полуразвалившемся доме, где нет забора. В связи с этим свиньи выбираются в город. Всего в Ревде насчитали около 40 питомцев Ташкента.

Ранее сообщалось, что знаменитых московских бутовских коз отправили на подмосковную экоферму в городе Ступино. Переезд организовали после того, как суд запретил пенсионеру Валерию Аникееву содержать животных в своем районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Каллас пообещала стать очень умной

    Дания признала превосходство России над Европой в оборонной промышленности

    Четверть российских компаний захотела повысить цены

    Эксперты раскрыли правду о специальном зимнем моторном масле

    Суд заставил обманутую жену извиниться перед мужем с любовницей

    45-летняя Кристина Агилера снялась с голой грудью и восхитила фанатов

    Глава Пентагона пропустит первую после скандала с Гренландией встречу НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok