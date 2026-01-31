Экономист Сакс: Отказ от российского газа приведет к упадку экономики Европы

Государства Европы запретом на российский газ ведут себя к упадку. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экономист из США, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

По его словам, данное решение лишь приведет к дальнейшему упадку европейской экономики. «Европа забила гол в собственные ворота, совершив очередной шаг на пути саморазрушения», — высказался эксперт.

По мнению профессора, Европе стоит возобновить дипломатию с Москвой и восстановить экономические связи.

Ранее бизнес-аналитик Фрэнк Кейн заявил, что Европа оказалась в тупике из-за отказа от поставок углеводородов из России. Он утверждает, что политики ЕС и Великобритании сталкиваются с выбором между сокращающимися источниками нефти и газа из РФ, от которых они обязались навсегда отказаться, и зависимостью от американских источников.