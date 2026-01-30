Аналитик оценил ситуацию в Европе из-за отказа от российского газа

Кейн: Европа оказалась в тупике из-за отказа от российского газа

Европа оказалась в тупике из-за отказа от поставок углеводородов из России, выбор альтернатив у нее невелик, рассказал бизнес-аналитик, советник министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, одержимость президента США Дональда Трампа Гренландией представляет экзистенциальную угрозу НАТО. Кейн отметил, что это ставит европейскую энергетическую политику в затруднительное положение.

«Политики ЕС и Великобритании сталкиваются с выбором между сокращающимися источниками нефти и газа из России, от которых они обязались навсегда отказаться в следующем году, и зависимостью от американских источников», — оценил аналитик.

Ранее в Европе признались в потребности в российских нефти и газе.