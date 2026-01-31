Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:57, 31 января 2026Интернет и СМИ

Анонсировано интервью с подорвавшей российского военкора террористкой

На «России 1» выйдет интервью с Треповой, осужденной за убийство Татарского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На телеканале «Россия 1» 1 февраля выйдет фильм журналиста Андрея Медведева «Предательство». В нем будет интервью с Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной за подрыв военного корреспондента Владлена Татарского. Выход картины в Telegram-канале анонсировала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева.

«Не пропустите. В 23.00!» — написала она.

По словам Скабеевой, в фильме также расскажут о вербовке детей Вооруженными силами Украины для диверсий на территории России и последствиях их участия в террористической деятельности.

2 апреля 2023 года в кафе Петербурга Трепова вручила Татарскому подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы. Трепова действовала по указанию украинских спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выступил с жестким заявлением по Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    На Западе прокомментировали слова Зеленского о прекращении ударов России

    Анонсировано интервью с подорвавшей российского военкора террористкой

    В Москве нашли женское тело со следами удушения

    В России высказались об атаке дронов ВСУ на фоне энергетического перемирия

    Игрок поставил более двух миллионов рублей на матчи Counter-Strike 2 и выиграл

    В России назвали способ лишить Макаревича званий

    Российский военный раскрыл подробности боев с ВСУ у Курской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok