Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:08, 31 января 2026Силовые структуры

Арестованному разработчику бункера от ядерного удара грозит до 15 лет заключения

Арестованному разработчику ядерного бункера Сосунову грозит до 15 лет заключения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Игорю Сосунову, а также главе Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николаю Посохову может грозить до 15 лет тюремного заключения. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Оба фигуранта проходят по делу о взяточничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. «Если их признают виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф», — отметил собеседник агентства.

Игорь Сосунов является разработчиком бункера от ядерного удара, вместе с Посоховым они работали над созданием мобильного бомбоубежища под названием «Куб-М». 31 января стало известно о его аресте в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В российском селе в результате удара ВСУ по авто пострадали люди

    Кличко рассказал о последствиях блэкаута в Киеве

    В Германии заявили о «разводе» НАТО

    Польша обвинила Россию в попытке устроить энергетический блэкаут во время морозов

    Арестованному разработчику бункера от ядерного удара грозит до 15 лет заключения

    Тарасова оценила возвращение Валиевой

    Ермака заподозрили в участии в магических ритуалах с использованием трупов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok