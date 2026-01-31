Арестованному разработчику бункера от ядерного удара грозит до 15 лет заключения

Замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Игорю Сосунову, а также главе Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николаю Посохову может грозить до 15 лет тюремного заключения. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Оба фигуранта проходят по делу о взяточничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. «Если их признают виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф», — отметил собеседник агентства.

Игорь Сосунов является разработчиком бункера от ядерного удара, вместе с Посоховым они работали над созданием мобильного бомбоубежища под названием «Куб-М». 31 января стало известно о его аресте в Москве.