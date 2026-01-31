Реклама

13:50, 31 января 2026Спорт

Бывший футболист сборной Испании отсудил пожизненную пенсию

Бывший футболист сборной Испании Сан-Хосе отсудил пожизненную пенсию из-за травм
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Микель Сан-Хосе

Микель Сан-Хосе . Фото: James Williamson / AMA / Getty Images

Бывший футболист «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Микель Сан-Хосе добился через суд права на пожизненную пенсию из-за тяжелых травм, полученных во время карьеры. Об этом сообщает El Confidencial.

Верховный суд Каталонии подтвердил выплату экс-спортсмену 1600 евро ежемесячно по нетрудоспособности, признав медицинские причины завершения карьеры в 2022 году, а не добровольный уход. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

Среди диагностированных патологий — шейный остеоартроз, грыжи межпозвоночных дисков, фораминальный стеноз, грудная дископатия и поясничный спондилоартроз, которые привели к хроническим проблемам.

36-летний Сан-Хосе провел 397 матчей за «Атлетик», забив 37 мячей. Также он сыграл семь матчей за сборную Испании.

