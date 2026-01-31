Бывший премьер Украины предложил США жесткий способ подтолкнуть Зеленского к миру

Азаров: Зеленский будет заниматься отговорками, пока США не дадут ему по зубам

США должны «дать по зубам» президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы подтолкнуть его к миру. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский стремится к затягиванию мирного процесса и поэтому отказался встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. «Пока американцы, как говорится, не дадут ему по зубам серьезно, он будет продолжать заниматься отговорками», — считает Азаров.

Ранее Зеленский отверг предложение российской стороны прибыть в Москву для переговоров. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает», — сказал он.