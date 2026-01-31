Чернобыльская АЭС на время осталась без электроснабжения

Гросси сообщил, что Чернобыльская АЭС на время осталась без электроснабжения

Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) на время осталась без электроснабжения из-за сбоя. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети X.

Глава МАГАТЭ рассказал, что утром 31 января украинские АЭС временно снизили выработку электроэнергии из-за технической неисправности в энергосистеме, которая затронула линии электропередачи. «На Чернобыльской АЭС на короткое время полностью отключилось электроснабжение», — заявил он.

Гросси добавил, что Украина работает над стабилизацией ситуации.

31 января стало известно, что на Украине произошло масштабное отключение электроэнергии. В некоторых регионах республики начались перебои с отоплением и водой. Также без света осталась часть Молдавии.