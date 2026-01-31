Реклама

Культура
19:49, 31 января 2026Культура

Директор Долиной высказался о ситуации с ее квартирой фразой «вопрос закрыт»

Директор певицы Долиной Пудовкин заявил, что вопрос с ее квартирой закрыт
Мария Винар

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин высказался о ситуации с ее квартирой фразой «вопрос закрыт». Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам Пудовкина, каждый житель России глубоко погрузился в ситуацию, которая произошла с артисткой. В разговоре с агентством он заявил, что Долина выполнила решение суда и в настоящий момент находится в другом месте.

«Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи, канализация, холодная и горячая вода — да, это очень важные элементы, многие люди чрезвычайно заинтересованы туда погрузиться. Эта тема закрыта», — подчеркнул Пудовкин и напомнил, что в данной ситуации пострадали обе стороны, и к счастью, что она завершилась.

Ранее Пудовкин заявил, что Долина намерена вернуться в Россию в ближайшее время.

