Директор Долиной сделал заявление о ее возвращении в Россию

Директор Ларисы Долиной Пудовкин пообещал, что певица вернется в Россию из Дубая

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что она намерена вернуться в Россию в ближайшее время. Его слова передает ТАСС.

Представитель народной артистки России сообщил, что она прилетит на родину, но не смог назвать конкретную дату. Сейчас Долина находится в Дубае, куда отправилась в отпуск на фоне скандала с квартирой.

«Обязательно вернется. Когда? Я не знаю», — сказал Пудовкин в разговоре с журналистами.

19 января истек срок добровольного выселения певицы из спорной квартиры, которая теперь официально принадлежит покупательнице Полине Лурье. Адвокат женщины рассказала, что Долину известили о начале принудительного выселения из квартиры в Хамовниках.

При этом на официальном сайте певицы Ларисы Долиной появились мартовские концерты в Брянске и Обнинске.