Глава МИД Швейцарии заявил о скором визите в Россию

ТАСС: Глава МИД Швейцарии Кассис посетит Россию в качестве председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о скором визите в Россию и на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства конфедерации.

Глава МИД Швейцарии заявил, что посетит Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, Швейцария определила приоритеты ОБСЕ на этот год, полностью сосредоточившись задачах защиты мира и безопасности в Европе. Для их выполнения страны должны «сидеть за одним столом», подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отменил поездку в Швейцарию. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.

