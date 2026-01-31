Кличко рассказал о последствиях блэкаута в Киеве

Кличко: В Киеве из-за блэкаута без отопления остались 3,4 тыс. домов

В Киеве из-за блэкаута без отопления остались 3,4 тысячи домов. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В настоящее время без отопления находятся 3419 многоквартирных домов — в основном на правом берегу столицы. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам», — написал мэр Киева.

По его словам, также в украинской столице постепенно восстанавливают водоснабжение.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре. «Последствия могут быть крайне серьезными: речь идет о почти полном отключении электроэнергии в стране», — указала она.