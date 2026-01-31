Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 31 января 2026Экономика

Москвичам пообещали необычный февраль

Синоптик Вильфанд: Температура в Москве в феврале будет ниже нормы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Февраль в Москве ожидается с температурой ниже нормы. Об этом сообщает в Telegram-канале «Вечерняя Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик рассказал, что норма среднемесячной температуры февраля — минус 5,9 градуса, в январе — минус 6,2 градуса. Осадков в феврале традиционно меньше, чем в январе.

Вильфанд спрогнозировал, что в воскресенье, 1 февраля, мороз усилится, и температура в Москве ночью опустится до минус 20-22 градусов, по области до минус 25 градусов. В послеполуденные часы ожидается минус 16-18 градусов в столице и до минус 21 градуса в области. Также 1 февраля ожидается умеренный снег, а повышенная влажность и ветер создадут ощущение еще более сильного холода.

Морозы продержатся до четверга, 5 февраля. Днем температура будет держаться на уровне минус 12-14 градусов, по области до минус 18 градусов. Небольшое потепление ожидается к концу недели: ночами столбики термометров будут опускаться до минус 14-19 градусов, днем ожидается минус 7-12 градусов. Такая температура все равно ниже нормы, отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 1 февраля станет самым холодным днем зимы в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о дерзкой операции российских морпехов

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Орбан высказался о последствиях вступления Украины в ЕС

    Участок тоннеля с антидроновой защитой обвалился на трассе Николаев-Херсон

    Рестораны захотели брать с москвичей десятки тысяч рублей за бронь столиков на 14 февраля

    Уроженка Москвы рассказала о сложных моментах за кулисами после победы на Australian Open

    В России назвали виновника масштабного отключения электроэнергии на Украине

    Москвичам нагрели квартиры

    Польшу назвали слугой Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok