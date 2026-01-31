Москвичам пообещали необычный февраль

Синоптик Вильфанд: Температура в Москве в феврале будет ниже нормы

Февраль в Москве ожидается с температурой ниже нормы. Об этом сообщает в Telegram-канале «Вечерняя Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик рассказал, что норма среднемесячной температуры февраля — минус 5,9 градуса, в январе — минус 6,2 градуса. Осадков в феврале традиционно меньше, чем в январе.

Вильфанд спрогнозировал, что в воскресенье, 1 февраля, мороз усилится, и температура в Москве ночью опустится до минус 20-22 градусов, по области до минус 25 градусов. В послеполуденные часы ожидается минус 16-18 градусов в столице и до минус 21 градуса в области. Также 1 февраля ожидается умеренный снег, а повышенная влажность и ветер создадут ощущение еще более сильного холода.

Морозы продержатся до четверга, 5 февраля. Днем температура будет держаться на уровне минус 12-14 градусов, по области до минус 18 градусов. Небольшое потепление ожидается к концу недели: ночами столбики термометров будут опускаться до минус 14-19 градусов, днем ожидается минус 7-12 градусов. Такая температура все равно ниже нормы, отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 1 февраля станет самым холодным днем зимы в Москве.